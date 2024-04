Firenze, madre a processo per violenza sessuale su suo figlio di 10 anni. Il video scoperto dal padre

A breve partirà un processo contro una donna denunciata alla Procura di Firenze di violenza sessuale nei confronti del figlio di 10 anni. Foto e video degli atti sono stati trovati, sul cellulare del ragazzino, dal papà tre anni e mezzo fa. Una macabra scoperta che ha spinto l’uomo a denunciare l’ex moglie. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Nazione” sono stati sequestrati, nel corso delle indagini partite dall’esposto, decine e decine di file. La prima udienza è fissata per il 17 aprile.

La coppia si era separata da tempo ma aveva mantenuto buoni rapporti per il bambino. Durante un weekend in cui il ragazzino era seguito dal padre il piccolo gli ha chiesto una mano per un problema sullo smartphone. Ed è aprendo il telefono che il padre ha visto decine di foto e video degli atti sessuali contro il minore. Nei confronti della donna, 52 anni, originaria di Arezzo ma residente a Firenze, è già scattato da tempo l’ordine di allontanamento dal figlio e il divieto di avvicinamento. La madre è accusata dei reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il bambino nel frattempo è andato a vivere con il padre. Scioccante cosa ha detto durante l’incidente probatorio: «Se fossi rimasto un altro po’ in quella casa, avremmo finito per fare anche altro».

(Foto di Jonathan Kemper su Unsplash)

Leggi anche: