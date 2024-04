Ghali alla Mecca, la foto del pellegrinaggio sui social: la reazione dei fan

Vestito con la tunica bianca dei pellegrini, simbolo dell’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio, sguardo basso e a far da sfondo le luci della Pietra Nera che si trova al centro del cortile della grande moschea della Mecca, la Masjod al-Haram: così Ghali ha voluto ritrarsi, in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’artista milanese ha infatti compiuto quest’anno il pellegrinaggio nella città santa dei musulmani, il luogo che secondo la tradizione ha dato i natali al profeta islamico Maometto. E che ogni anno, in occasione del Ramadan, ospita milioni di fedeli da tutto il mondo. All’inizio del mese in cui si pratica il digiuno, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, Ghali aveva condiviso un lungo messaggio sul suo profilo. «Dove la politica strappa, gli artisti cuciono. Dove la politica alza i muri, gli artisti creano ponti. Ramadan Mubarak», aveva esordito. Per poi esprimere tutta la sua amarezza nei confronti di artisti, esponenti del mondo della moda e finti attivisti «piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa», che avevano scelto di «rimanere in silenzio di fronte al genocidio in Palestina».

Le reazioni

La foto del cantante in preghiera alla Mecca ha raccolto moltissimi commenti di solidarietà e ammirazione. «Questa foto è bellissima. La serenità che traspare é toccante», scrive qualcuno. Qualcun altro aggiunge: «Un artista così apertamente musulmano é raro. Dio proteggilo non farlo cadere in tentazioni». Mentre c’è chi ritiene che «finché professa amore va bene qualsiasi Dio». Nella pioggia di commenti di sostegno non manca anche qualche polemico. Che scrive: «Però sappi che loro non stanno facendo nulla per aiutare la Palestina». C’è anche chi infine ammette: «Io non sono credente ma apprezzo la tua testimonianza di fede. Mi hai colpito molto».

Foto copertina: @ghali su Instagram

