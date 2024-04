Alessandro Borghi a Belve, la verità sul calco del pene di Rocco Siffredi: «A me non è servito, ma l’abbiamo usato» – I video

Domani sera, 9 aprile, tra gli ospiti di Francesca Fagnani su Rai 2 ci sarà Alessandro Borghi. Dalle prime anticipazioni pubblicate dalla produzione di Belve, la puntata si preannuncia molto “spinta”. L’attore, reduce dal successo della serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi, confida alla conduttrice alcuni dettagli sul suo rapporto con il sesso. «Mi piace, sono ossessionato: ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso», afferma Borghi. Fagnani insiste: «Quindi almeno un pensiero ogni ora?», l’intervistato ammette: «Sì, 100%, e in tutte le sue forme, diciamo…». Borghi racconta anche di alcune curiosità del set di Supersex, come quella sul calco del pene di Siffredi, utilizzata per ricavare una protesi per uso scenico. L’attore ammette di non aver usato la protesi. Piuttosto, la riproduzione plastica del pene di Siffredi è diventata una burla: «L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma».

Nell’intervista, c’è spazio anche per discutere dei rapporti sentimentali che Borghi vive con persone del suo stesso sesso. Fagnani gli chiede se abbia mai avuto un innamoramento per un uomo. Borghi rivela: «No, ma secondo me ho provato qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai». Il resto della conversazione tra i due si sviluppa intorno alla vita privata, alla famiglia, alla paternità e al mondo del cinema. In una puntata che, oltre a Borghi, avrà come ospiti anche Fedez e Francesca Cipriani.

