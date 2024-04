Cinisello Balsamo, tappezza i muri del paese di foto esplicite della sua ex

A Cinisello Balsamo un 44enne del comasco ha tappezzato i muri del paese con foto intime della sua ex fidanzata. Aggiungendo anche nome, cognome e dati personali della donna. A scoprirlo è stata un’altra persona, che l’ha avvisata. E per l’uomo è arrivata l’accusa di stalking e diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso dell’interessata. Le immagini sono state estrapolate da un video che li ritraeva in momenti di intimità. L’uomo ha tolto la sua immagine dalle foto per lasciare solo la donna, di cui ha pubblicato anche l’indirizzo Instagram e il numero di telefono cellulare.

Secondo la denuncia prima della diffusione delle immagini aveva anche danneggiato l’auto della ex, lasciandole sul parabrezza un biglietto di insulti. Lei lo aveva denunciato già a dicembre. La pm di Monza Franca Macchina ha analizzato i tabulati telefonici per conoscere gli spostamenti dell’uomo. A marzo lui è stato trovato con i volantini in tasca sotto casa di lei. A quel punto è stato indagato e raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale.

