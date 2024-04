Simona Ventura e il viso bloccato: la paralisi facciale, la bocca storta e l’ipotesi del freddo

Ieri Simona Ventura è apparsa a Citofonare Rai 2 con il viso bloccato. Una paresi facciale ha immobilizzato il suo volto e creato un effetto “bocca storta”: «Mi sto curando», ha spiegato in diretta. Anche durante il balletto in molti sui social network avevano notato che qualcosa non andava nel suo viso. E si è scatenata una serie di ipotesi sull’emiparesi facciale, chiamata anche paresi di Bell o del settimo nervo. La Stampa spiega che la causa del problema va ricercata in un’infezione virale provocata dalla famiglia herpes virus. Le cui cause sono però spesso sconosciute. L’infiammazione al nervo facciale è considerata un fattore di concausa: può scatenarsi con virus, traumi, raffreddore o stress.

La difficoltà a chiudere l’occhio

In questi casi emerge di solito anche una difficoltà a chiudere l’occhio, sorridere o muovere la fronte. E in alcuni casi si risolve spontaneamente. Anche se si possono utilizzare farmaci per velocizzare il processo. Che dura in media due o tre mesi, anche se ci sono casi in cui per un ritorno alla normalità ci vuole quasi un anno. Ventura stessa ha dato come causa il freddo. E secondo il dottor Carlo Gargiulo, esperto di medicina generale, l’ipotesi non è da scartare: «La paresi, aiutata dal freddo, esiste ed è data dallo sbalzo di temperatura, tipica dell’espressione di Simona Ventura con la rima boccale che scende. Componenti vere e proprie non si conoscono con precisione, noi curiamo con il cortisone e con antinfiammatori utili a formare nuovamente la guaina del nervo. Questo solo dopo aver escluso ipotesi di attacchi ischemici transitori o lesioni cerebrali. È consigliabile il riposo».

Cause sconosciute

Anche se le cause sono sconosciute, la tipologia è stata osservata in persone di qualsiasi età ma soprattutto donne. Anche se una delle vittime più famose è il cantante Justin Bieber. All’epoca lui spiegò che gli era stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt. Ovvero una patologia neurologica che deriva dall’infezione da virus Herpes Zoster. Questo tipo di sindrome può causare anche la perdita dell’udito, che può essere permanente, e dolore all’orecchio. All’epoca per lui alcuni complottisti ipotizzarono anche un effetto avverso del vaccino Covid. Naturalmente si trattava di una bufala.

Leggi anche: