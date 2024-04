Alessandro Barbano nuovo direttore del Messaggero, l’addio al Riformista di Renzi dopo un mese

Direttore per quasi sei anni del Mattino di Napoli, il giornalista e saggista è stato per un mese alla direzione del quotidiano dopo il leader di Italia Viva

Cambio alla direzione del Messaggero con la nomina che Alessandro Barbano, che dal 1 maggio prenderà il posto di Massimo Martinelli prossimo alla pensione. Barbano torna in via del Tritone dopo una brevissima esperienza come direttore responsabile del Riformista dopo che Matteo Renzi aveva lasciato la guida del quotidiano per dedicarsi alla campagna elettorale. Nato a Lecce nel 1961, Barbano ha alle spalle una lunga carriera nei quotidiani del gruppo Caltagirone. Dal 2012 al 2018 è stato direttore del Mattino di Napoli. Nel gruppo ha ricoperto anche gli incarichi di vice direttore del messaggero e del Nuovo Quotidiano di Puglia. Di recente era stato anche condirettore del Corriere dello Sport.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, è stato docente di giornalismo e sociologia delle comunicazioni di massa all’Università La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link Campus University e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È autore di saggi dedicati alla politica e alla società. L’ultimo per Laterza nel 2012 è stato «Manuale di giornalismo», scritto con Vincenzo Cossu.

