Fedez a Belve: «Ho tentato il suicidio a 18 anni. Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara? Sì» – Il video

Per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, Fedez parla a Belve. «Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, si». E quando la conduttrice Francesca Fagnani incalza e chiede: «Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?», sale la tensione in studio. E ancora un’altra domanda spinosa: «Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?». Il rapper inizia, dopo una iniziale ritrosia, a spiegare alcuni motivi di una decisione sofferta. «Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…», chiede la conduttrice. Il rapper inizia, rispondendo: «Ecco mi fai subito smettere di piangere». E scherza: «Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa… così di punto in bianco?». Nel corso della lunga intervista Fedez parla anche della gioventù turbolenta, della droga ma anche di un tentato suicidio. Un aspetto che finora non era mai emerso. «Ho tentato il suicido a 18 anni», spiega, per via di uno degli effetti delle droghe che prendeva.

