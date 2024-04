Amadeus e l’addio alla Rai come Fazio, il retroscena sull’incontro informale con i vertici di viale Mazzini: «Ha detto che va via»

L’addio di Amadeus dalla Rai sarebbe ormai cosa fatta. Il conduttore avrebbe avuto un incontro informale con i vertici della Rai ieri 9 aprile, secondo un retroscena di TvBlog. In quell’occasione avrebbe cominciato di non voler rinnovare il contratto con la Tv di Stato per «intraprendere un nuovo percorso professionale a Milano». Proprio come aveva fatto Fabio Fazio, Amaudes sarebbe ora in attesa di un’offerta definitiva da Discovery, che da tempo i rumors davano molto interessata all’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Cosa andrà a fare Amadeus sul Nove

Quali sono le nuove sfide professionali che cerca Amadeus sono ancora tutte da definire. TvBlog sostiene che, con il suo passaggio a Nove, andrebbe a occuparsi di tutto l’intrattenimento. Un progetto di fatto simile a quello che già gli aveva offerto la Rai. Con Discovery però Amadeus troverebbe una struttura meno burocratica, rispetto alla macchina Rai. Amadeus andrebbe quindi a confezionare programmi con maggiore libertà. Anche con il sostegno di Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti.

