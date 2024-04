Giorgia Meloni e Andrea Giambruno insieme al pranzo di Pasqua. Le foto su Chi

Sono passati sei mesi da quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno si sono lasciati. Stavolta però, dopo settimane di distanza, trascorrono insieme il giorno di Pasqua. A immortalare il momento è il settimanale Chi. La premier e l’ex erano invitati a casa della sorella di lei, Arianna e del marito e ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, in zona Eur, a Roma. Meloni e Giambruno hanno pranzato insieme per amore della loro figlia Ginevra. E secondo il settimanale non sarebbe la prima volta che succede. Giambruno sarebbe stato presente alla piccola festa di compleanno della presidente così come alla recita di Natale della loro bambina. Mentre Meloni avrebbe partecipato alle festività natalizie a Milano a casa degli ex suoceri, dormendo però in albergo.

Leggi anche: