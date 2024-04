Strage di Suviana, individuata anche la quinta vittima. Continua il lavoro dei soccorritori: «La priorità è recuperare tutti loro». Allarme ambientale sul bacino

Sale il bilancio dei morti sulla strage della centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, che ha ucciso cinque dipendenti, tre della Engineering Automation srl, e si è consumata in pochi secondi a 40 metri sotto il livello del lago. «Non ci siamo fermati un attimo. Stiamo lavorando alla ricerca dei dispersi, la priorità è per loro», spiega Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile durante il punto stampa. Oggi sono stati recuperati due corpi di due dispersi. Curcio nel corso del punto ha parlato anche sul pericolo di danno ambientale, su cui Regione e protezione civile con vigili del fuoco, stanno già lavorando. Questo perché sono presenti degli olii dati dall’impianto che potrebbero generare danni al bacino idrico.

L’inchiesta della procura di Bologna. Eni: «Nessuna catena di subappalti»

«Ci sono accertamenti in corso sugli appalti e i subappalti, abbiamo dato una delega per questo. Non è che il subappalto di per se stesso è un problema, è una figura giuridica prevista dal codice civile a cui tradizionalmente si ricorre per avere personalità specifiche. Non deve essere vista in ottica pregiudizialmente negativa, lo sguardo verso le competenze non deve essere ideologico. Qui noi valuteremo le condizioni delle ditte e se dal punto di vista normativo, di prevenzione e infortunistica è stato fatto tutto», ha detto il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, nel corso di un punto stampa sulla strage di Suviana. La procura di Bologna indaga per disastro e omicidio colposi. «Non c’è nessuna catena di subappalti. Le aziende hanno scelto in autonomia. Non meritiamo questo tipo di affermazioni», ha detto l’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, durante il punto stampa.

La dinamica, ancora da chiarire

Ed è polemica sugli allarmi inascoltati. Qualche minuto prima dell’esplosione gli studenti delle scuole medie in gita nella zona hanno percepito cattive esalazioni che provenivano dall’impianto. Hanno lasciato l’impianto quando, nello stesso momento, Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase stavano lavorando insieme ai loro 12 colleghi alla prova di messa in esercizio che doveva concludere la revisione complessiva della valvola rotativa dell’impianto gestito da Enel Green Power. Oggi i sindacati hanno manifestato una manifestazione a Bologna sulla sicurezza sul lavoro. Ma Enel Green Power, che ha espresso a cordoglio per le vittime, ha dichiarato di sentirsi parte lesa nell’incidente. L’amministratore delegato Salvatore Bernabei ha sottolineato: «Per i lavori avevamo scelto tra le migliori società nel campo elettrico ed idroelettrico. Quando mi rivolgo a un contractor, mi aspetto che sia sinonimo di prestigio e serietà». Alla centrale di Bargi il gruppo numero uno era stato già collaudato con successo. I lavoratori specializzati stavano mettendo alla prova il secondo alternatore. Ed è su questo aspetto che va fatta chiarezza.

I nomi dei dispersi

Vincenzo Garzillo, Adriano Scandellari, Alessandro D’Andrea, Paolo Casiraghi. Sono questi i nomi dei dispersi dopo l’esplosione. Si tratta di un elenco differente rispetto a quello di Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase, i cui corpi sono stati ritrovati. Ma i vigili del fuoco che coordinano le operazioni dicono che ci sono poche, se non nulle speranze di trovarli vivi.

