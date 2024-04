Diga di Suviana, esplosione in una centrale idroelettrica: sei dispersi

Un’esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 4 ustionati gravi e sei dispersi. Sono in corso le ricerche dei carabinieri e diverse unità dei vigili del fuoco. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino tre mezzi dell’elisoccorso si sono alzati in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il punto e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale. L’esplosione si sarebbe verificata stando alle prime informazioni, in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino. Repubblica parla di uno scoppio che avrebbe interessato un generatore collegato a una turbina. La centrale idroelettrica è quella di Bargi, nel Comune di Camugnano, ed è di proprietà dell’Enel. Il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, ha detto a Repubblica che l’incendio è scoppiato «al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità».

«Locali sommersi dall’acqua»

«L’incidente si è verificato sotto il livello dell’acqua: c’è parecchio fumo, fatichiamo e entrare nei locali. Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature», ha dichiarato all’emittente E’Tv, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici. «Quando arriveremo al piano dell’incidente capiremo meglio. Anche dopo avere contattato il responsabile Enel dell’impianto. In quei piani c’erano i trasformatori. Le cause non le sappiamo. Servirà una testimonianza di chi era sul posto. I locali ora sono sommersi dall’acqua secondo le prime informazioni che abbiamo. Se non si mette a disposizione per le indagini il luogo dell’incidente è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un’altra».

Le reazioni politiche

«Purtroppo c’è stata una brutta notizia in Emilia Romagna , stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, siamo solidali con tutte le famiglie preoccupate per il destino dei loro cari», ha dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

