Enel Green Power e il post di profondo cordoglio per le vittime dell’esplosione sulla diga di Suviana (con i commenti disattivati)

L’azienda comunica sul social e ai media di aver attivato un fondo di due milioni per le persone coinvolte e le loro famiglie. «Sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie»

Un’ora fa, sul LinkedIn, Enel Green Power ha espresso il suo profondo cordoglio per le vittime dell’esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Bargi, sulla diga di Suviana. «Enel Green Power, a seguito del grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO), ha istituito un fondo immediato di due milioni di euro per consentire alle persone coinvolte e alle loro famiglie di far fronte alle prime necessità e urgenze. Fin dalle prime ore dell’accaduto, Enel Green Power si è adoperata per fornire assistenza attraverso l’invio sul posto e presso gli ospedali dove sono ricoverati i feriti di un team di psicologi, la messa a disposizione di camere d’albergo e sostegno logistico per i nuclei famigliari coinvolti. Enel Green Power sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie». Il post ripete lo stesso concetto che l’azienda ha rivolto ai media attraverso una nota. Su LinkedIn i commenti al post sono stati disattivati.

