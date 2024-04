Fedez e la foto iconica delle corna di Berlusconi: «Spero diventi una moda». E i fan si dividono – Il video

Fedez ha scelto una foto a suo modo iconica di Silvio Berlusconi per la nuova cover del suo smartphone. Il rapper ha mostrato l’ultima novità nelle sue storie su Instagram augurandosi «di lanciare una moda». La foto è quella di Silvio Berlusconi che fa le corna al vertice Ue di Ceceres, in Spagna. Era il lontano 2002 e quell’immagine era diventata una sorta di meme pionieristico. «Per l’uomo che non deve chiedere mai», commenta Fedez mostrando allo specchio la sua nuova cover berlusconizzata.

Le reazioni dei fan

I fan si dividono sulla scelta di usare proprio quella foto di Berlusconi per la cover. Non manca chi rimprovera Fedez, perché mancherebbe di rispetto alla memoria del fondatore di Forza Italia. C’è chi lo invita a «prendere esempio da lui». E arrivano anche i follower che colgono in quella trovata del rapper una provocazione, che alluderebbe alle recenti voci su presunte nuove relazioni di Fedez dopo la rottura con Chiara Ferragni. Circostanza nettamente smentita dal rapper nell’intervista a Belve. Per quanto ancora hater e fan continuino ad avere dei sospetti.

