Annalisa canta in dialetto barese con Serena Brancale e fa ballare tutto il Palaflorio – Il video

Dopo il successo della sua Sinceramente all’ultimo Festival di Sanremo, che le ha fatto guadagnare il terzo posto in classifica e due dischi di platino, Annalisa continua a riempire forum e palazzetti in tutta Italia con il suo tour. Ma è stato il duetto con un’ospite speciale nell’ultima tappa al Palaflorio di Bari a far scatenare i fan. Chi non era al concerto ha visto l’esibizione sui social nei video diventati presto virali, commentando in maniera entusiasta. Sul palco Annalisa ha portato Serena Brancale, 34enne cantante del capoluogo pugliese che fa musica da oltre 20 anni e che negli ultimi mesi ha raggiunto grande notorietà per una sua hit funk ironica e scanzonata, Ù baccalà, colonna sonora di milioni di reel e story su TikTok e Instagram. Il successo del duetto era assicurato, ma Annalisa l’ha voluto condire con un piccolo regalo per i suoi fan pugliesi. Mentre cantavano la popolarissima canzone di Brancale, la 38enne di Savona ha cantato più versi direttamente in dialetto barese, facendo scatenare il pubblico.

