Spaghettata al pomodoro da 11 milioni di follower: la performance unica dei quattro food influencer più amati d’Italia – Il video

Tutti insieme per cucinare un piatto da 11 milioni di follower. È una semplice pasta ai cinque pomodori a far riunire per la prima volta i quattro food influencer più amati d’Italia. C’è Max Mariola, chef romano da 2,7 milioni di seguaci. Alessandro Vitale, 4,3 milioni di follower, che vive a Londra ed è noto con il nome di spicy moustache. Gianluca Conte, in arte Qcp, 2,5 milioni di follower. E infine Ruben Bondì, 1,6 milioni di follower e beniamino del Ghetto di Roma col nome d’arte di “cucina di Ruben”. Armati di grembiule e ingredienti di prima qualità, si sono trovati per condividere la propria passione per i fornelli e cucinare la miglior pasta ai cinque pomodori mai realizzata. C’è Ruben Bondì che ci mette pomodori e sale. Gianluca Conte, che fa anche il modello, tira fuori un mazzo di basilico direttamente dai propri pantaloni. Mentre Alessandro Vitale taglia i datterini portati direttamente dal suo orto di Londra. Il momento clou arriva dopo che la pasta è stata scolata, quando i quattro food influencer più amati d’Italia si riuniscono intorno alla padella per sentire il «sound of love» (copyright di Max Mariola), ossia il rumore che fa la pasta quando è stata mantecata alla perfezione. A quel punto, manca solo l’impiattamento e la pasta ai cinque pomodori è servita. Una pasta ai cinque pomodori da 11 milioni di follower.

