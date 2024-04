Simona Ventura ancora con il volto bloccato, lascia lo studio: «Ci ho provato ma devo riposare» – Il video

È tornata in studio per salutare il suo pubblico, nulla di più. Impossibile continuare a condurre, ma Simona Ventura aveva voglia di presentarsi davanti alle telecamere ancora una volta per rassicurare gli spettatori, e annunciare una piccola pausa. «L’ho fatto, ci ho provato, però Paola (Perego, ndr) sento di dover andare a riposo», ha detto la conduttrice, «so che farai benissimo anche senza di me, cara socia, quindi buon lavoro, ci rivediamo domenica prossima». Simona Ventura la settimana precedente si era mostrata davanti alla telecamere con «mezza faccia bloccata», come aveva ammesso senza troppi imbarazzi. Nulla di grave, si era affrettata a specificare, ma facendo capire che per guarire dalla paresi facciale avrebbe avuto bisogno di riposare. «Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando», ha sdrammatizzato. Troppo pochi sette giorni però per tornare al fianco di Paola Perego a Citofonare Rai2. Per lei solo qualche secondo, per salutare e tranquillizzare nuovamente il pubblico, prima di allontanarsi dai riflettori.

