L’Europa fa per te: DiscoverEU, il programma per viaggiare gratis. Chi può partecipare e come candidarsi – Il video

Domani, 16 aprile, si aprono le candidature per DiscoverEU, il programma dell’Unione Europea per i cittadini dell’Ue nati tra l’1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 che permette ai neomaggiorenni di viaggiare gratis in Europa. Per la precisione, l’iniziativa consente di ottenere gratuitamente un biglietto che nella sostanza è analogo a quelli del programma Interrail, con cui è possibile viaggiare nella maggior parte dei Paesi europei per un periodo di massimo un mese in un determinato numero di giorni selezionati. Nonostante non sia certo la più nota tra le iniziative dell’Ue, dal 2018 ad oggi DiscoverEU ha distribuito 248 mila biglietti. All’interesse sempre maggiore per l’iniziativa è corrisposto un costante aumento dei fondi ad essa dedicati, che nel 2024 hanno raggiunto i 41 milioni di euro. In pratica, circa un quarto dei candidati riesce ad ottenere l’agognato biglietto. Non fa eccezione l’Italia, dove a fronte di 19.738 candidature nel 2023 sono stati distribuiti 4.465 titoli di viaggio.

Obiettivo del programma

L’obiettivo di DiscoverEU è semplice: «Esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente». Per partecipare, è sufficiente rispondere a un quiz di 5 domande a risposta multipla e una domanda di spareggio che riguardano l’UE e le sue iniziative rivolte ai giovani. A essere scelti saranno i candidati che hanno risposto meglio alle domande. In caso di punteggi uguali nel quiz, la precedenza verrà data a chi si è candidato prima. In ogni caso, verranno distribuiti almeno 35 mila biglietti. Per chi volesse, si può partecipare anche a gruppi di massimo cinque persone.

Regolamento DiscoverEU

Per saperne di più, è possibile consultare il regolamento di DiscoverEU.

FAQ DiscoverEU

Qui si possono leggere le domande frequenti o FAQ.

Come candidarsi a DiscoverEU

Per candidarsi a Discover EU basta cliccare su questa pagina.

Durata bando DiscoverEU

La durata del bando è di due settimane. Le candidature sono aperte da mezzogiorno del 16 aprile 2024 a mezzogiorno del 30 aprile 2024.

In copertina: Foto 13356006 © Bowie15 | Dreamstime.com

Leggi anche: