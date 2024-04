Come sta Evan Ndicka dopo il malore improvviso: l’infarto escluso e la compressione polmonare

Il malore che ha colpito Evan Ndicka durante Udinese-Roma non è stato un infarto. Lo dice la prova degli enzimi cardiaci a cui si è sottoposto il difensore ivoriano. L’ipotesi più accreditata è che le condizioni del giocatore giallorosso siano dipese da una compressione polmonare. Evidenziata da una Tac e dovuta a un colpo subito durante il gioco. Possibile anche uno pneumotorace. Come sta adesso Ndicka? «Sta bene», secondo le indiscrezioni di queste ore. L’elettrocardiogramma a cui è stato sottoposto allo stadio ha dato esito negativo. Nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il professor Massimo Imazio esclude l’arresto cardiaco. Gli scontri di gioco che potrebbero aver causato la compressione polmonare si sono verificati al 38′, al 66′ e al 70′.

Il malore improvviso

Il malore improvviso di Evan Ndicka arriva al minuto 71 di Udinese-Roma. Il calciatore prima si piega e poi si accascia al suolo toccandosi il petto. Il primo a chiamare i soccorsi è il portiere giallorosso Svilar. L’arbitro Pairetto e lo staff medico circondano il giocatore, mentre le telecamere di DAZN inquadrano gli spalti memori del caso di Eriksen a Euro 2020. Lo stadio si ammutolisce mentre l’allenatore Daniele De Rossi entra in campo. Arriva la barella che trasporta fuori dal campo l’ivoriano. De Rossi va prima negli spogliatoi mentre il giocatore uscendo dal campo fa debolmente con la mano il segno dell’ok. Poi torna con notizie rassicuranti ma spiega che «i ragazzi non ce la fanno, vogliono restare lì con lui». Cioffi dà l’autorizzazione a sospendere la partita: «Non c’è problema». Lo speaker dà l’annuncio e lo stadio lo accoglie con applausi.

La corsa all’ospedale

Intanto Ndicka viene sottoposto a un elettrocardiogramma allo stadio. Poi il trasporto all’ospedale mentre iniziano le indiscrezioni. Si parla di un infarto transitorio, che comporta la temporanea interruzione o riduzione dell’afflusso del sangue al cuore. Poi la situazione si chiarifica. Si parla dell’ultimo colpo fortuito subito dal difensore nello scontro di gioco con il bianconero Lucca. E si parla della compressione polmonare, che sarebbe evidenziata da una Tac. La squadra arriva al nosocomio alle 20,45. Con loro c’è l’amministratrice delegata Lina Souloukou. Che sale con l’allenatore e il capitano Pellegrini al terzo piano del reparto di cardiologia. Il medico sociale dei giallorosso Manara li rassicura. La squadra parte per l’aeroporto di Ronchi Legionari alle 21,30. Ndicka rimane in ospedale. In mattinata arriveranno nuovi controlli.

La partita sospesa

Dal punto di vista regolamentare la sospensione di una partita per un grave infortunio è lecita, ma deve avere il consenso delle due squadre in campo. Anche se di norma si può fare solo per impraticabilità del campo o per la tutela dell’ordine pubblico. Lo scorso 9 aprile il giudice sportivo ha dato partita persa con tre a zero a tavolino e penalizzazione di un punto a Palmese e Manfredonia, che avevano chiesto la sospensione dopo il malore di uno spettatore. Manca da giocare poco meno di una ventina di minuti. La partita si potrebbe recuperare già oggi ma la Roma ha un impegno infrasettimanale: il match di ritorno di Europa League con il Milan. Il recupero dovrebbe comunque avvenire entro 15 giorni. La curiosità è che non necessariamente i giocatori dovranno essere i 22 in campo al momento dell’interruzione. Si potranno schierare i tesserati. Tranne i giocatori nel frattempo sostituiti.

