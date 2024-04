Fiorello: «Amadeus ospite con Jovanotti nell’ultima puntata di Viva Rai2! Ci vorrà l’Olimpico»

Amadeus sarà ospite di Viva Rai2! nell’ultima puntata. Quella del 10 maggio. Ad annunciarlo stamattina è stato Fiorello, che ha fatto sapere che «per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà…». Fiorello parla anche dei 100 milioni dell’operazione passaggio a Discovery del conduttore amico: «Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell’articolo interno si dice tutt’altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro». E ancora: «Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival». Per un mister 100 milioni c’è anche la sua controparte: «Fabrizio Biggio, mister 100 euro!», l’ironia di Fiorello.

