Teen star: l’educazione sessuale con la castità insegnata a scuola a Torino

«Teen star = diseducazione sessuale». E poi: «Fuori la chiesa dalla scuola». Due striscioni sono apparsi davanti alla scuola media Nigra di Torino, dove sono ripartiti dopo un blocco di alcuni mesi i corsi di educazione sessuale Teen Star. Il programma della ginecologa e suora missionaria Hanna Klaus è stato inventato negli Anni Ottanta e oggi è diretto da Pilar Vigil, docente dell’Università Cattolica di Santiago in Cile e membro della Pontificia Accademia per la Vita. Si basa sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II ed è sponsorizzato da Pro Vita e dal Forum delle Famiglie. Il dirigente scolastico Maurizio Tomeo spiega oggi all’edizione torinese di Repubblica che il Collegio Docenti ha votato per mantenerlo. «Ma abbiamo avviato anche un corso con l’associazione laica Consenso, proprio per garantire la pluralità. Anche se Teen Star finora ci ha dato buoni risultati. Il problema vero non è tanto che i corsi siano tenuti da realtà che arrivano dall’Università Cattolica. Ma che facciano opera di supplenza laddove lo Stato non fa una legge».

