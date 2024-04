Si dimette il prof che ballava davanti ai cadaveri a Medicina legale, l’ateneo di Malta: «Non lo inviteremo più» – Il video

Non insegnerà più medicina legale per l’Università di Malta il professore Cristoforo Pomara, già docente ordinario dell’Università di Catania, diffidato dall’ateneo maltese dopo le polemiche per il video del balletto davanti ad alcuni cadaveri. Pomara si è dimesso da professore associato affiliato dell’Università maltese, che in una nota prende nettamente le distanze sul caso scoppiato dopo la diffusione del video. Pomara «non sarà più invitato e l’università ha già accettato le sue dimissioni da professore associato affiliato», spiega l’ateneo citato da Repubblica.

Durante una sessione di live autopsie organizzata da un istituto italiano a Malta, Pomara e gli studenti presenti nell’aula di medicina legale con alcuni cadaveri da esaminare si erano messi a ballare con le note di «Gioca Jouer», scatenando polemiche durissime. «L’atenao ha il massimo rispetto per i cadaveri utilizzati durante determinate sessioni di formazione medica – dice l’ateneo maltese – e questa è una considerazione suprema. Per questo condanniamo fermamente il comportamento degli studenti di medicina in visita nella sala di dissezione anatomica».

