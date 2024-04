La provocazione di Ilenia Pastorelli a Belve: «Scene di nudo? Se arriva il bonifico…» – Il video

C’è anche l’attrice Ilenia Pastorelli tra gli ospiti della prossima puntata di Belve, la trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai Due. Nella puntata che andrà in onda questa sera, l’attrice classe 1985 si concede anche a domande intime. «Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?», chiede la conduttrice. E Pastorelli risponde senza esitazioni: «Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio». Fagnani però non lascia cadere l’argomento e ricorda il disagio espresso dall’attrice quando il trailer di un suo film, in cui mostrava il fondoschiena, fu messo su Pornhub. «Sì, perché lì stai facendo un film, stai lavorando, non è come OnlyFans», replica subito Pastorelli. E a proposito di OnlyFans, piattaforma di intrattenimento per adulti, l’attrice lancia una provocazione a Fagnani: «Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi».

Nel corso dell’intervista, Pastorelli torna anche sulla sua partecipazione a Lo Chiamavano Jeeg Robot, film del 2015 diretto da Gabriele Mainetti. Per la sua interpretazione, l’attrice vinse il David di Donatello come miglior attrice protagonista. «Ha sentito il venticello del rosicamento?», le chiede Fagnani. E Pastorelli risponde: «Paradossalmente non dalle altre candidate. Più che altro da quei ragazzi che giustamente studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film». Infine, c’è spazio anche per parlare della vita personale. In particolare dell’infanzia, un periodo che l’attrice ricorda come infelice. «Però lo dico con il sorriso – puntualizza Pastorelli – perché quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata».

In copertina: Ilenia Pastorelli durante l’intervista con Francesca Fagnani a “Belve”

