Tanta paura e verifiche in corso per una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 che è stata avvertita in provincia di Siena, in Toscana, a circa 4 chilometri da Poggibonsi. La terra ha tremato intorno alle 19.49, con epicentro a 8 chilometri di profondità. «Sono in corso verifiche, al momento non sono stati riferiti danni ma panico tra le persone», ha scritto sui social il presidente di Regione Eugenio Giani.

