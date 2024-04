I figli d’arte Lennon-McCartney insieme per un singolo: Primrose Hill

Il singolo Primrose Hill segna il ritorno della più famosa firma della storia del pop: Lennon-McCartney. Non parliamo di John e Paul, ma di Sean Ono Lennon e di James McCartney, figli dei due Beatles, che hanno unito le forze per questo progetto. Un singolo, niente di più al momento, non è in programma infatti, come supplicato dai fan dei Beatles anni fa, la formazione di una band che metta insieme i figli d’arte dei quattro ragazzi di Liverpool, anche se soltanto il selfie pubblicato su Instagram da Sean Ono e James ha già fatto scattare la fantasia degli utenti. Il brano che i due hanno composto insieme è una ballad sulla ricerca del vero amore firmata da entrambi ma cantata dal solo McCartney, un brano che non ha praticamente nulla del tocco semplice e immenso dei Beatles se non l’approvazione di papà Paul che ha pubblicamente espresso la propria gioia per questa uscita lanciando un abbraccio virtuale a Sean Ono. Ancora Lennon-McCartney dunque, che oggi hanno rispettivamente 42 e 40 anni, entrambi operano da tempo nella musica, il primo ha già parecchia esperienza alle spalle, ha ben tre album in repertorio: Into the Sun del 1998, Friendly Fire del 2006 e l’EP Asterism uscito lo scorso febbraio e, tra le altre cose, ha già collaborato con un erede Beatles, si tratta di Zak Starkey, figlio del batterista Ringo Starr. Il secondo invece ha partecipato agli album del padre Flaming Pie e Driving Rain, e con la madre in Wide Prairie.

Nel frattempo l’universo Beatles continua ad offrire nuovi spunti, dopo la clamorosa pubblicazione dell’inedito Now and Then di qualche mese fa e l’annuncio da parte del regista Peter Jackson dell’uscita a maggio su Disney+ della ristampa del film del 1970 Let It Be, grande attesa per il poker di film sul quale sta lavorando il regista premio Oscar Sam Mendes, uno per ogni membro della band inglese. Un progetto che ha già ottenuto la benedizione di Paul McCartney e Ringo Starr e quella delle famiglie di John Lennon e George Harrison. L’arrivo in sala di tutti e quattro i film è previsto per il 2027.

Leggi anche: