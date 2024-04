Ecco perché Mel Gibson e Mark Wahlberg non apriranno uno studio cinematografico “anti-woke”

Uno studio di produzione contro la cultura woke? Questo sarebbe il progetto appena messo in campo all’attore Mel Gibson e del collega e produttore cinematografico Mark Wahlberg, per contrastare la crescente influenza del politicamente corretto e dell’attivismo sociale nella cinematografia. Una notizia che molti hanno colto con sollievo, stanchi di vedere che il mondo mediatico si stia aprendo a culture ed etnie diverse rispetto quanto accadeva solo pochi decenni fa. Tuttavia, la presunta notizia è satira pubblicata su un sito specializzato il 31 marzo 2024.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Mel Gibson e Mark Wahlberg uniscono le forze per fondare uno studio di produzione “non woke”. Questo segna un cambiamento sismico nell’industria dell’intrattenimento: Biancaneve tornerà ad essere bianca di carnagione, il principe azzurro potrà di nuovo baciare la bella addormentata nel bosco, i nani saranno nani e non uomini bassi, gli elfi di Tolkien torneranno a essere biondi e di carnagione pallida, Capitan Marvel tornerà a essere un uomo, Superman non sarà gay. Tutti i protagonisti di film, storie, racconti, libri potranno tranquillamente essere maschi caucasici bianchi eterosessuali, senza colpire l’identità di nessuno. Un film o una serie TV non dovrà più essere per forza politically correct, non dovrà sguazzare nel fair play, perché altrimenti qualche minoranza sconosciuta si potrebbe risentire, o perche’ la razza buonista si sente colpita nella sua anima fragile e sensibile. La ricerca woke, di stranire, modificare, intrugliare tutto ciò che esiste si traduce in fallimenti continui, di pubblico e di incassi, senza contare che a forza di insistere con un evidente pretestuosita’, finiscono per sortire l’effetto opposto. Anche se vi dicono il contrario (Paolo Quintarelli)