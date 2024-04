Il caso del poliziotto costretto a fare un test sull’omosessualità, la sentenza del Tar: condannato il ministero

Era stato costretto a sottoporsi a un test per verificare se fosse omosessuale un poliziotto che ha ottenuto un risarcimento di 10mila euro dal ministero della Giustizia. A deciderlo è stato il Tar del Piemonte, che ha dato ragione all’agente scelto di polizia penitenziaria riconoscendo il «danno morale» che ha subito. Il test psichiatrico era stato deciso dai superiori dell’agente dopo una segnalazione, poi risultata falsa, di due detenuti nel carcere dove l’agente prestava servizio. Nella sentenza, i giudizi amministrativi sottolineano che con quell’esame era stata messa in dubbio l’idoneità al lavoro del poliziotto «veicolando l’idea per cui l’omosessualità attribuitagli potesse essere un disturbo della personalità». L’amministrazione del carcere impose il test per «fare chiarezza» sulla personalità dell’agente, ma secondo i giudici del Tar la decisione era stata «arbitraria e priva di fondamento giuridico, oltreché tecnico-scientifico». Quell’ordine viene definito nella sentenza una «indebita sovrapposizione» tra orientamento sessuale e disturbo della personalità.

Foto 268638289 © Pier Paolo Todaro | Dreamstime.com

