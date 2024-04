Morto sul volo Torino-Lamezia Terme, il dramma di un 30enne dopo il malore in aereo: giallo sull’ambulanza bloccata

Tragedia sulla pista dell’aeroporto di Caselle, dove un passeggero di 30 anni è morto mentre si trovava ancora a bordo dell’aereo. Come riporta La Stampa, l’uomo avrebbe avuto un malore sul volo Rayanair FR8780R partito da Torino e diretto a Lamezia Terme. In quel momento l’aereo si trovava a metà del viaggio e il comandante si è visto negare ogni richiesta di atterrare su altri aeroporti. Perciò è stato costretto a tornare indietro a Caselle. Intanto il 30enne era stato soccorso dal personale di bordo, mentre era stato avvertito il 112. Quando l’aereo è riuscito ad atterrare a Torino, il passeggero è morto per un sospetto arresto cardiaco mentre il personale medico arrivato in aeroporto era stato costretto ad attendere nello scalo. Secondo La Stampa, l’ambulanza sarebbe rimasta bloccata almeno una decina di minuti perché non avrebbe avuto la scorta necessaria per accedere alla pista d’atterraggio.

