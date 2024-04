Il deepfake di Giorgia Meloni e i 30 mila euro al mese agli italiani attraverso i fondi confiscati alla Russia

Circola un video attribuito al TGLa7, condotto dal nostro editore Enrico Mentana, dove viene presentato un fantomatico “programma nazionale” del Governo Meloni per fornire un reddito mensile agli italiani attraverso i fondi confiscati alla Russia. A presentare il progetto non c’è soltanto Mentana, ma anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un deepfake, utilizzato per convincere gli utenti a investire il proprio denaro in una piattaforma di investimento (sconosciuta).

Per chi ha fretta

Il video presenta alcuni errori di traduzione da una lingua straniera all’italiano.

Il labiale e i movimenti non sono naturali.

Il video è attribuito al TGLa7, ma l’intervento di Giorgia Meloni è stato mandato in onda da Agorà (RAI).

L’obiettivo è di convincere gli utenti a investire i propri soldi in una piattaforma online, che però non viene mai citata.

Il video viene pubblicato indicando un sito, ma aprendolo è visibile soltanto un blog in costruzione.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video:

Il post invita gli utenti a visitare un sito (italiian-project.com) che mostra un blog ancora in costruzione:

La pessima traduzione in italiano

Ecco la trascrizione del video dove il deepfake di Enrico Mentana descrive il presunto “programma nazionale”:

Le finanze congelate della Russia hanno deciso di investire in un progetto nazionale che porterà a ogni italiano un dividendo di 30 mila al mese.

Come si può ben intuire, anche proseguendo la visione del video, si tratta di una traduzione mal fatta da una lingua straniera all’italiano. Ci sono, inoltre, diverse ripetizioni delle stesse frasi, soprattutto quelle riguardanti la fantomatica somma mensile, probabilmente per “scolpire” il dato nella mente dell’utente. Osservando bene, il labiale e le espressioni non risultano conformi.

L’obiettivo del video

Ecco la trascrizione dell’intervento del deepfake di Giorgia Meloni:

Si tratta infatti di un passo importante verso l’effettivo utilizzo dei fondi confiscati e il sostegno allo sviluppo economico del nostro Paese. Un progetto che permette ai cittadini di generare tale reddito può essere un fattore significativo per migliorare lo standard di vita e il benessere della nostra popolazione.

Questa introduzione porta poi a spiegare che dietro il fantomatico programma ci sarebbe una piattaforma di investimento:

Questi fondi sono stati utilizzati per sviluppare una piattaforma di investimento innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i mercati finanziari e prendere decisioni di investimento.

Al fine di convincere gli utenti, il deepfake di Giorgia Meloni afferma che già 15 mila italiani avrebbero utilizzato la piattaforma con successo.

Il video originale

Il video di Giorgia Meloni non riguarda La7, ma il programma Agorà trasmesso dalla RAI. Ne parliamo in un articolo di Open del 19 marzo 2024, un intervento di fatto recente.

Il video è stato condiviso anche dall’account ufficiale Twitter/X di Giorgia Meloni il 19 marzo 2024:

Vi ripropongo la mia intervista di questa mattina ad Agorà. Buona giornata. pic.twitter.com/2s31v193x9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 19, 2024

Conclusioni

Non esiste alcun “programma nazionale” del Governo Meloni per fornire ulteriori entrate mensili agli italiani attraverso i fondi confiscati alla Russia. Il video, attribuito a un servizio di TGLa7, sfrutta le figure del presidente del Consiglio e del direttore del TG attraverso dei deepfake probabilmente generati da un’intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: