Il fondatore del WEF Klaus Schwab non è stato ricoverato in ospedale e non è morto

Su alcuni social media, stanno circolando voci riguardo a un presunto ricovero di Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum. Alcuni utenti vanno addirittura oltre, dichiarando il suo decesso e diffondendo screenshot della sua biografia su Wikipedia modificata. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non ci sono fonti affidabili che confermano tali affermazioni riguardanti un suo ricovero o decesso. Inoltre, il portavoce del WEF ha categoricamente smentito queste notizie.

Per chi ha fretta:

Sui social media si è diffusa la voce che Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum (WEF), sia ricoverato in ospedale in condizioni critiche o addirittura deceduto.

La notizia è apparsa originariamente il 14 aprile sul sito Weekly Crier, noto per i suoi contenuti satirici.

Non esistono conferme o prove che sostengano l’ospedalizzazione o la morte di Klaus Schwab. Gli screenshot di Wikipedia che circolano online, presentati come prova del suo decesso, risultano essere versioni modificate dagli utenti senza alcun riscontro.

Yann Zopf, portavoce del WEF, ha categoricamente smentito queste notizie, descrivendole come prive di fondamento.

Analisi

Alcuni post recenti sui social riportano la notizia che Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, sia ricoverato in ospedale in gravi condizioni o addirittura sia morto. Questo è uno de primi post apparsi su Facebook che confermerebbe il presunto ricovero del fondatore del WEF:

BREAKING NEWS : Klaus Schwab (WEF) è in ospedale. Speriamo non sia nulla di grave. Una preghiera per lui, su!

Di seguito un post dove viene dato per morto certo:

La fonte falsa

La notizia del ricovero di Schwab è stata diffusa per la prima volta il 14 aprile 2024 dal sito Weekly Crier, noto per i suoi contenuti editoriali di natura satirica. L’articolo in questione sostiene che il presidente del World Economic Forum (WEF) sarebbe stato ricoverato in ospedale; tuttavia, tale affermazione non è supportata da alcuna evidenza o riferimento verificabile.

Lo screenshot di Wikipedia

Alcuni utenti su Facebook hanno persino condiviso uno screenshot di Wikipedia per cercare di dimostrare l’attendibilità della notizia sulla presunta morte di Klaus Schwab.

Tuttavia, tale informazione è stata rimossa in quanto non dimostrata, come è facilmente verificabile collegandosi alla pagina della sua biografia su Wikipedia confrontando le versioni precedenti:

La smentita di Yann Zopf

Dopo essere stato contattato da diversi siti di fact-checking, Yann Zopf, portavoce del WEF, ha smentito categoricamente queste notizie prive di qualsiasi fondamento. Ha dichiarato che «tali affermazioni sono del tutto infondate. La salute del professor Schwab è eccellente». Ha inoltre aggiunto che «come molti individui e organizzazioni di alto profilo, lui e il World Economic Forum sono stati presi di mira da narrazioni cospirazioniste, nonché da campagne di disinformazione».

Conclusioni

Non è la prima volta che l’economista Klaus Schwab viene preso di mira da voci o teorie cospirative. Anche in questo caso, le notizie sul suo ricovero e sulla sua morte sono infondate.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: