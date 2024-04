Arrestato un maestro per abusi sessuali all’asilo, l’orrore dalle microcamere in aula su bambine di 4 anni

Nuovo caso di violenze in una scuola materna a Milano. L’arresto del 34enne dopo appena cinque giorni dall’installazione delle telecamere in classe

È accusato di abusi sessuali su quattro bambine tra i quattro e cinque anni un maestro di una scuola materna di Milano arrestato in flagranza. Appena cinque giorni fa erano state piazzate delle microcamere nell’aula in cui lavorava l’uomo di 34 anni, ripreso proprio mentre abusava delle bambine. Lo scorso 13 aprile infatti si erano attivati gli inquirenti della polizia locale, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, dopo una segnalazione arrivata in procura sul comportamento dell’insegnante. In particolare tra il 15 e il 17 aprile, giorno in cui l’uomo è stato arrestato, gli inquirenti hanno individuato cinque episodi di abusi più gravi sulle bambine, mentre si trovavano in un’aula dell’asilo. Il 34enne è accusato di violenze sessuale aggravata.

Due giorni fa sempre a Milano c’era stato un altro episodio di violenza in una scuola materna da parte di una maestra-educatrice di 45 anni. La polizia locale, coordinata dall’aggiunto Mannella e dal pm Stagnaro, aveva arrestato la donna, che lavorava nella struttura comunale da 16 anni, con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Dal 2022 in poi la donna aveva picchiato ripetutamente almeno dieci bambini, alcuni di pochi mesi, altri di poco più di un anno. Anche in quel caso, le microcamere piazzate nell’asilo hanno permesso di scoprire le «violenze fisiche e psicologiche» quotidiane della donna sui bambini. Nei loro confronti urlava insulti volgari e li minacciava, strattonandoli per impedire che si alzassero e punendoli perché piangevano.

