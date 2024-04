Distrutta in un incidente l’auto di Pichetto Fratin. Ferito il portavoce: «Nulla di grave»

L’auto di servizio del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto è andata distrutta nella serata di ieri, giovedì 18 aprile, in un incidente stradale. Al momento dell’impatto il ministro non era a bordo. A rimanere coinvolti sono l’autista e il portavoce, Emanuele Raco. Il primo è rimasto illeso, il secondo ha riportato leggere contusioni. Tutto è avvenuto in serata, quando l’auto di servizio – una Lexus ibrida – ha portato il ministro Pichetto all’aeroporto di Napoli, dopo che in giornata aveva partecipato al Festival Euromediterraneo. L’autista e il portavoce hanno quindi imboccato l’A1 in direzione Roma, ma sono rimasti coinvolti in un incidente con altri due veicoli quando si trovavano all’altezza di Cassino. Dopo lo scontro, la cui dinamica è ancora da accertare, il portavoce del ministro e il carabiniere al volante della Lexus sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le persone a bordo delle altre auto coinvolte sono tutte illese. «Confermo che il ministro non era a bordo. In macchina c’ero io e un militare alla guida. Non ci sono stati feriti. Io ho qualche contusione ma nulla di grave», ha fatto sapere Emanuele Raco, portavoce del ministro. Pichetto è atteso oggi pomeriggio a Roma per un evento Onu dedicato alla Giornata della Terra.

In copertina: (ANSA/Maurizio Brambatti) | Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

