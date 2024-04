Usa, incendio al Timberline Lodge: fu l’hotel del celebre film Shining di Kubrick – Il video

È andato parzialmente in fiamme il Timberline Lodge di Mount Hood, in Oregon lo storico hotel che ha fatto da sfondo a Shining, il capolavoro di Stanley Kubrik. Per riuscire a domare le fiamme è servito l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato in pessime condizioni meteorologiche a causa del vento, e oltre due ore di lavoro. L’incendio è stato provocato dai tizzoni ardenti di uno dei camini interni ed è divampato lungo i muri fino alle soffitte. L’intervento riuscito dei pompieri ha impedito che tutto l’edificio venisse distrutto. Inaugurato nel 1937 dall’allora presidente Franklin Delano Roosevelt e dalla First Lady Eleanor, divenne monumento nazionale nel 1977. Il Timberline Lodge fu utilizzato nel 1980 per girare alcune scene del film con Jack Nicholson e Shelley Duvall, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Kubrick lo aveva individuato per girare le scene in esterno, come la celebre ripresa aerea che apre il film. Tuttavia, King, autore del romanzo, si era ispirato a un altro grande hotel: lo Stanley in California.

