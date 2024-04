Rafah, raid israeliano uccide 10 persone tra cui donne e bambini

Almeno dieci persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in raid aerei notturni condotti dall’aviazione israeliana nella città di Rafah, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa. Le fonti mediche citate dall’agenzia stampa sostengono che gli aerei da guerra israeliani abbiano mirato a una casa della famiglia Radwan nel quartiere Tal Al-Sultan di Rafah, situata a sud della Striscia di Gaza. Questo attacco ha provocato la morte di nove persone, tra cui sei bambini e donne. Nelle stesse ore, un civile è stato ucciso durante il bombardamento di un’altra abitazione situata ad est della città di Rafah.

La misteriosa esplosione in Iraq

La notizia giunge dopo che nella tarda serata di ieri, 19 aprile, un attacco aereo ha colpito la base militare di Kalso, situata a circa 50 chilometri a sud di Baghdad. L’esplosione ha provocato danni materiali e feriti, secondo quanto dichiarato dall’esercito iracheno. Tre combattenti delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) sono stati feriti nell’attacco, come riportato da Muhannad Najim, un funzionario del governo locale di Hilla. Ieri Israele aveva colpito un sito militare in Iran con droni e missili. Le PMF sono un gruppo di fazioni armate vicine a Teheran riconosciute come forze di sicurezza ufficiali dalle autorità irachene. Gli Stati Uniti hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco, nonostante le accuse.

