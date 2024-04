Le email che potrebbero incastrare Daniela Santanchè nell’inchiesta Visibilia: le anticipazioni di Report

Due email, inviate da Paolo Concordia, collaboratore esterno come gestore del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria potrebbero incastrare la ministra del Turismo Daniela Santanchè, provando che era al corrente dei fatti sulla cassa Covid e di un presunto falso in bilancio. L’uomo è indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’ipotesi di truffa all’Inps e ha chiesto di essere interrogato dalla procura. Nel primo messaggio, Concordia risponde a Federica Bottiglione, ex responsabile dei rapporti con gli investitori di Visibilia. La donna era stata messa in cassa integrazione senza che ne sapesse nulla. Tra coloro nella sua stessa condizione, fu la prima ad accorgersene. Lo scambio via posta elettronica risale al 21 ottobre del 2021. A Concordia, che si occupava i cedolini degli stipendi tra cui quello di Bottiglione, la donna chiedeva lumi circa la durata della cassa integrazione dato che di lì a breve aveva intenzione di comprare casa. Ne parlerà, secondo quanto anticipato su Il Fatto Quotidiano, la trasmissione Report in onda stasera su Rai3.

Il premio per il lavoro svolto

E le banche non vedono di buon occhio la cassa integrazione. «Non vorrei ci fossero problemi con la banca», scrive lei. «Ciao Fede – risponde lui – devo avere conferma dalla dottoressa di questo». «La dottoressa» è Daniela Santanchè, che di lì a un mese si sarebbe sfilata dal gruppo Visibilia senza mantenere alcuna carica. La seconda email risale invece ad aprile 2022. Il messaggio mette in luce che i dipendenti lavoravano, e non poco, anche nel periodo in cui non avrebbero dovuto. Tanto da essere stati premiati. Scrive Concordia a sei dipendenti: «L’azienda, per ringraziare tutti della sempre proficua collaborazione e impegno mostrato, anche in questo periodo lavorativo di difficoltà, ha deciso di elargire un premio aziendale per l’anno 2021 a tutti i dipendenti; riceverete pertanto il tutto nei prossimi giorni». In copia anche Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz anche lui indagato nel filone di indagine sulla cassa Covid.

I 5 mila euro a Santanchè

Le email di cui tratterà stasera nel dettaglio Report vengono anticipate sempre oggi, domenica 21 aprile, sulle pagine del Fatto Quotidiano, e smentiscono la tesi secondo cui l’attuale ministra sarebbe stata estranea ai fatti. Ci sono anche dei messaggi da Kunz su Antonino Schemoz, che riguardano il filone d’inchiesta sul presunto falso in bilancio della società. Entrambi sono indagati. Schemoz aveva acquistato il 5% di Visibilia Srl, pare, per non lasciare a Santanchè l’intera responsabilità di risanare l’azienda in caso di debiti. Kunz scrive a Concordia: «Dobbiamo ricordarci che entro il 31 dicembre Schemoz deve versare alla Dott 5k». Al che Concordia ribatteva: «Immagino che li prenda da Visibilia. O dal cavaliere mascherato». Frasi che potrebbero celare un’operazione non svolta alla luce del sole di cui i due dovranno rispondere agli inquirenti.

Leggi anche: