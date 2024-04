Chieti, arrestati padre, madre e figlio 17enne per possesso illegale di armi e droga: la figlia di 9 anni dormiva nella camera con le pistole

Un uomo di 50 anni, la moglie di 36 e il figlio 17enne sono stati arrestati a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dopo che i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione tre panetti di hashish e alcuni armi. In casa c’era anche una bambina di 9 anni, affidata ai servizi sociali, che secondo gli investigatori veniva fatta dormire tra armi e droga nella stanza dei genitori. Il padre originario di Pescara, e la madre originaria di Chieti, sono stati portati nel carcere teatino mentre il figlio maggiore è stato portato in centro di prima accoglienza per minorenni a L’Aquila. I militari di San Giovanni hanno eseguito la perquisizione domiciliare su richiesta della Procura. In casa hanno trovato e sequestrato oltre 300 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente. Tra le armi, una pistola non dichiarata calibro 22 e un revolver a tamburo calibro 22 con cartucce caricate. All’uomo sono stati concessi i domiciliari e la donna ha ricevuto una misura di obbligo di dimora.

