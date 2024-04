Matteo Renzi e gli 80 euro di Meloni nella tredicesima: «Non è come me, sono fake news»

Matteo Renzi ironizza oggi sul bonus da 80 euro nella tredicesima del governo Meloni. «Oggi i giornali dicono che Meloni fa come Renzi e dà 80 euro prima delle europee. Quanta superficialità, quante FakeNews. Il Governo Meloni vorrebbe inserire un mini bonus fino a 80 euro sulle tredicesime per i dipendenti che hanno un reddito basso. Una volta all’anno per pochi. Il Governo Renzi ha garantito 80 euro a dieci milioni di famiglie tutti i mesi per dieci anni. Magari la Meloni facesse come Renzi. È chiara la differenza?», scrive il leader di Italia Viva su X. Renzi si riferisce al decreto legislativo sulla delega fiscale che oggi dovrebbe ricevere l’ok dal consiglio dei ministri. Tra le norme ce n’è una che prevede il taglio delle tasse per 80 euro nelle tredicesime. Ma rimanda anche al 15 novembre per la verifica delle coperture. Il provvedimento è una tantum e varrebbe solo per le tredicesime del 2024.

