Evacuato l’hotel Barberini a Roma, salgono a 8 intossicati per il cloro della Spa: due sono gravi

Sono otto le persone rimaste intossicate all’interno dell’hotel Barberini, nel centro di Roma. Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via dell’hotel un tratto di via delle Quattro Fontane. Dai primi accertamenti, pare che le persone soccorse siano rimaste intossicate dal cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore.

Le persone rimaste intossicate sono state ricoverate in ospedale dal 118. I più gravi sono un uomo di 60 anni e una donna di 50, portati al pronto soccorso in codice rosso. I due però non sarebbero in pericolo di vita. Ricoverati anche una donna di 26 anni e una di 39, arrivate in ospedale in codice giallo. I quattro sono stati ricoverati con difficoltà respiratorie per inalazione di cloro. Tra loro ci sono anche dipendenti dell’albergo

