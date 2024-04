Carlos Tevez ricoverato dopo un malore, nuovo spavento per l’ex Juve: aveva accusato dolori al petto

L’Apache oggi allenatore dell’Independiente de Avallaneda ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires. Lo scorso ottobre un caso simile

L’ex Juventus Carlos Tevez è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires questa notte dopo un malore. L’Apache, oggi allenatore dell’Independiente, aveva già avuto un caso simile lo scorso ottobre, quando si era accasciato a terra accusando dolori al petto e sbattendo la testa. Considerando i precedenti e per l’ipertensione di cui soffre, l’ex calciatore è stato tenuto sotto osservazione nella clinica, dove si è sottoposto a ulteriori esami medici. Secondo i media argentini, i risultati delle analisi sono stati considerati soddisfacenti dai medici che parlano ora di una situazione sotto controllo. Tevez dovrebbe restare in clinica almeno 24 ore a scopo precauzionale.

La notizia del ricovero di Tevez è stata confermata dal suo club con una nota rilanciata dai siti argentini: «Tevez si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato».

