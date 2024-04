Salvini vuole diventare di nuovo papà: «Ho il mal di schiena e non posso sollevare pesi, ma siamo pronti, magari per un maschietto»

Questa settimana il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini posa sul settimanale Chi con la sua fidanzata Francesca Verdini. E dopo cinque anni di relazione annuncia: «Sono pronto per un altro bambino. Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe. Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio. Certo, a 51 anni, ho gli occhiali, il mal di schiena e non posso sollevare pesi a lungo, ma siamo pronti, magari per un maschietto». Il leader della Lega ha già altri due figli Federico di 21 anni, Mirta di 11 nati dalle precedenti relazioni. «Ho buoni rapporti con le madri dei miei figli. Di base sarei un fedele. Ma ammetto che mi è capitato di tradire e sono stato tradito», confessa.

«Non avrei mai pensato di avere una compagna tanto più giovane. – ha dichiarato Salvini – Mi sono chiesto più volte come reagirei se mia figlia Mirta, quando avrà 20 anni, si presentasse con un signore di 40 divorziato con due figli… Ecco, non le direi assolutamente nulla. Non potrò permettermi nessun giudizio. Sono liberi di scegliere chi vogliono i miei figli. Dopo una settima di frequentazione Francesca si è trasferita da me».

