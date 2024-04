25 aprile, Vasco Rossi improvvisa «Bella Ciao» alla festa con gli amici: «Viva la Repubblica democratica e antifascista» – Il video

Un 25 aprile all’insegna della musica per Vasco Rossi. Il cantante di Zocca ha postato oggi, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia dai nazifascisti, un filmato in cui intona, con un gruppo di amici, la canzone simbolo della Resistenza partigiana, Bella ciao. «Buon 25 aprile a tutti», scrive su Instagram. «In questa bella Repubblica democratica e antifascista», aggiunge. Il rocker, 72 anni, non si limita, però, al post: nelle sue storie condivide coi suoi follower una serie di contenuti per celebrare questa giornata. «È molto importante ricordare gli orrori, le sofferenze, le vite sacrificate per la libertà e la democrazia», sottolinea su Instagram.

