140 balene pilota spiaggiate in Australia: «Stiamo cercando di salvarle» – Il video

Gli esperti di fauna marina stanno cercando di salvare 140 globicefali spiaggiati nelle acque di un estuario a sud dell’Australia Occidentale. Le balene pilota si trovano a Toby Inlet nella Geographe Bay secondo il dipartimento della biodiversità di Merlbourne. L’area si trova vicino alla città di Dunsborough, a circa 236 chilometri da Perth. «Sappiamo che ci sono quattro branchi con circa 140 globicefali in 500 metri. Sfortunatamente 26 di loro sono morte», ha fatto sapere il dipartimento. Un portavoce ha fatto sapere che per gli animali spiaggiati ci sarà l’eutanasia. Nel luglio dello scorso anno, più di 50 globicefali sono morti dopo essersi arenati su una remota spiaggia dell’Australia occidentale. I globicefali sono noti per i loro forti legami sociali, quindi quando uno si trova in difficoltà e si ritrova in difficoltà, gli altri spesso seguono.

Video da: 9News su X

