Firenze, Nardella riveste i panni dello sceriffo e caccia dalla piazza i truffatori del gioco delle tre carte – Il video

Nuova impresa da sceriffo per il primo cittadino di Firenze. A distanza di un anno dal placcaggio di un attivista di Ultima generazione che stava imbrattando Palazzo Vecchio, un altro video di Dario Nardella sta conquistando la viralità sui social. Questa volta, il sindaco ha allontanato dal centro storico della sua città i truffatori del gioco delle tre carte. In molte città d’arte italiane, questi malviventi provano a raggirare i turisti facendo credere, tramite dei complici, che esistono delle possibilità di vincita al gioco d’azzardo, in realtà truccato. Nardella, vedendone uno all’azione, gli corre incontro e prova a strappargli l’armamentario da gioco. «Via, dammi questa roba», alza la voce. Dopo averlo messo in fuga gli intima: «Non ti fare più vedere». Poi mette in guardia i passanti: «Questi sono dei farabutti». Il filmato che riprende il sindaco in azione, ora candidato alle Europee con il Partito democratico, è stato diffuso in rete dalla pagina Welcome To Florence.

