Firenze, il sindaco Nardella placca uno degli attivisti che hanno imbrattato Palazzo Vecchio – Il video

«Ma che caz*o fai, che caz*o fai?». Con questo grido di battaglia il sindaco di Firenze Dario Nardella si è scagliato addosso a uno degli attivisti per il clima di Ultima Generazione, che oggi sono tornati a lanciare vernice lavabile, imbrattando Palazzo Vecchio. Dopo la statua di piazza Duomo, le piste dei jet privati di Malpensa e le opere d’arte imbrattate, gli ambientalisti hanno sporcato di rosso la facciata del Palazzo. Un’azione che arriva in risposta «alla bocciatura di ieri in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge che riguarda il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi». Sul posto sono accorsi i vigili urbani, i vigili del fuoco e lo stesso primo cittadino del capoluogo toscano, in prima linea per ripulire l’edificio, armato di un tubo con il quale ha iniziato a spruzzare acqua sulla facciata, borbottando – secondo quanto riporta Repubblica – insulti contro gli attivisti: «Barbari, incivili». «La fortuna ha voluto che in quel momento ci fossero i restauratori all’opera, abbiamo usato i loro idranti per rimuovere l’opera di questi barbari» ha affermato ancora il sindaco.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: