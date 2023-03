Ultima Generazione, nuovo blitz a Firenze: vernice su Palazzo Vecchio. «Rifiuti tossici sottoterra, in Toscana un crimine contro l’ambiente» – Il video

Oggi tocca a piazza della Signoria di Firenze. Dopo la statua di piazza Duomo, le piste dei jet privati di Malpensa e le opere d’arte imbrattate, gli attivisti per il clima di Ultima Generazione sono tornati a lanciare vernice lavabile, questa volta contro Palazzo Vecchio. L’azione – spiegano gli ambientalisti – arriva in risposta «alla bocciatura di ieri in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge che riguarda il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi». Un taglio che avrebbe permesso di utilizzare in tempi brevi circa «500 milioni di euro di fondi, soldi pubblici dei cittadini impiegabili per mettere in sicurezza il Paese dalla severità delle condizioni siccitose attuali e prossime e per altri investimenti nella conversione ecologica». Poco dopo l’azione degli attivisti la polizia municipale è intervenuta portandoli via, mentre opponevano resistenza passiva.

Gli attivisti: «Crimini contro l’ambiente»

«Il Governo Italiano, nonostante la dichiarazione di emergenza climatica, continua a venir meno al proprio dovere», dichiara Giordano, 23enne di Empoli responsabile dell’azione con Nicole. «Le nostre amministrazioni dovrebbero abbandonare il più velocemente possibile l’energia fossile, invece, disinteressandosi dei problemi, continuano a investire, unicamente per il proprio profitto, fondi pubblici, anche i miei soldi, in opere inutili e dannose», aggiunge. «Con il caso della Strada Regionale 429, con migliaia di tonnellate di rifiuti altamente tossici smaltiti sottoterra, abbiamo un esempio eclatante di crimine contro l’ambiente. La Regione Toscana ha solo isolato la zona promettendo una bonifica che sembra non essere nei suoi piani», chiosa Nicole.

ULTIMA GENERAZIONE / Attivista portato via dalla Polizia, 17 marzo 2023, Firenze

Continua a leggere su Open

Leggi anche: