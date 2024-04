«Re Carlo III tornerà agli impegni pubblici, i medici molto fiduciosi nella sua cura contro il cancro»

Re Carlo III farà un ritorno limitato agli impegni pubblici di rappresentanza a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato Buckingham Palace dopo che i medici del sovrano si sono detti molto incoraggiati dai progressi della sua cura contro il cancro. Martedì, il Re e la Regina, afferma il Times, faranno una visita congiunta a un centro di cura del cancro per incontrare medici e pazienti, segnando quella che Buckingham Palace descrive come una «pietra miliare». A giugno, ospiterà una visita di Stato dell’Imperatore e dell’Imperatrice del Giappone. Una mossa questa fatta per smentire le voci su un aggravamento delle sue condizioni di salute.

In un breve aggiornamento sulla salute del Re, un portavoce di palazzo ha dichiarato: «Sua Maestà il Re tornerà a breve alle sue funzioni pubbliche dopo un periodo di trattamento e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. Per celebrare questo traguardo, martedì prossimo il Re e la Regina faranno una visita congiunta a un centro di cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà assumerà nelle prossime settimane». Il portavoce ha aggiunto: «Con l’avvicinarsi del primo anniversario dell’incoronazione, le Loro Maestà rimangono profondamente grate per le molte gentilezze e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell’anno passato».

