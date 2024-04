Foti contro con gli studenti che protestano nelle università: «Era meglio mandarli a zappare» – Il video

Gli studenti che protestano nelle università? «Era meglio mandarli a zappare». È la posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, che prende le distanze e sminuisce le manifestazioni degli ultimi mesi negli atenei italiani per chiedere di sospendere le collaborazioni con le università di Israele. «Quando io vedo nelle università degli studenti, prevalentemente dei fuori corso, che pensano che la rivoluzione si realizzi rompendo l’accordo con questa o quella università israeliana così favoriamo la lotta del popolo palestinese, mi chiedo se fosse stato meglio mandarli all’università o a zappare, dove avrebbero sicuramente ottenuto risultati migliori», sono state le parole di Foti nel corso del suo intervento nel panel sulla libertà religiosa alla conferenza programmatica del partito a Pescara. A pochi giorni dal 25 aprile, risponde alle polemiche: «Penso che FdI, rispetto alle provocazioni che arrivano dalla sinistra, non abbia particolari fantasmi nell’armadio». Poi, però, afferma: «È una settimana che ci hanno nauseato con il termine “anti”, andiamo avanti. Lo dico perché anche oggi molti giornali continuano a ribadire e a fare gli esami del sangue, io non li voglio fare a nessuno».

