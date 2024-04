Trovato ucciso con una coltellata, fermato il presunto omicida 30enne nel Padovano

All’alba di questa mattina, attorno alle 6:30, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 32 anni a Villafranca Padovana, un piccolo comune in provincia di Padova che conta poco più di 10mila abitanti. Sul corpo della vittima è stata individuata una grave ferita al fianco probabilmente provocata da un coltello. Un uomo di 30 anni è stato fermato in quanto sospettato di essere il presunto omicida. A notare il cadavere del 32enne è stato un residente che ha allertato le forze dell’ordine nell’immediato. Mentre i Carabinieri stavano arrivando sul luogo del delitto, il presunto aggressore è fuggito, ma i rumori hanno svegliato i cani nelle case vicine. Un ispettore di polizia che risiede nella stessa zona si è affacciato per capire cosa stesse accadendo e ha visto un uomo che cercava di scavalcare una recinzione per tentare la fuga. Ha iniziato a seguirlo, coordinandosi con il 112. Poco dopo, ha individuato il presunto omicida che era semi nascosto in una siepe, l’ha raggiunto e lo ha bloccato. L’indagine, condotta dai carabinieri, è attualmente in corso nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dei fatti e per accertare le responsabilità e le motivazioni del sospettato.

