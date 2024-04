Bianca Berlinguer intervista La Russa alla festa FdI. Lui: «Grazie del coraggio, col tuo cognome lo hai dalla nascita» – Il video

Alla kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara, dove è attesa la premier Giorgia Meloni per annunciare la sua candidatura come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni alle Europee di giugno, c’è anche Bianca Berlinguer. La conduttrice tv è ospite in un colloquio faccia a faccia con Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, prima di iniziare il panel, decide però di rendere omaggio alla giornalista-avversaria: «Prima di tutto vorrei ringraziare veramente Bianca Berlinguer ad aver accettato l’invito di venire nella tana del lupo. Ci vuole coraggio, ma una che si chiama Berlinguer il coraggio ce l’ha dalla nascita». La Russa poi ammette che in passato ci sono state un po’ di frizioni tra i due: «Se ho chiamato lei però è perché non volevo avere solo domande che potessero apparire comode», prosegue, «lei mi ha sempre interrotto, abbiamo fatto delle scenette in tv terribili negli anni. Ma qualunque domanda, qualunque interruzione, mi fareste felice se l’applaudiste sempre», dice rivolto alla sala, che omaggia la giornalista con un lungo applauso. E poi racconta come si sono conosciuti, molti anni fa, durante un evento delle destra italiana negli Stati Uniti.

