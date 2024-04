Protesta al G7 sul Clima, il corteo blocca la tangenziale di Torino. In piazza bruciate le foto di Meloni e Biden – Video e Foto

I manifestanti che protestano contro il G7 sul Clima a Venaria Reale hanno appiccato un falò con le foto dei leader presenti all’evento, insieme alla bandiera americana. A fuoco le foto di Giorgia Meloni, oltre a quella del premier britannico Rishi Sunak e del presidente Usa Joe Biden. Il corteo è arrivato in piazza Vittorio dopo aver bloccato per diversi minuti la tangenziale di Torino, deviando improvvisamente il tragitto. «Chi blocca il nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa» è lo slogan ripetuto al megafono, mentre la polizia riporta il corteo lungo il percorso concordato. L’incursione sulla tangenziale per quanto breve è bastata per creare lunghe code, con diversi automobilisti di rientro dal ponte del 25 aprile.

ANSA/TINO ROMANO | Manifestazione dei gruppi ambientalisti e No Tav per protestare contro il G7 sull’ambiente in svolgimento a Venaria Reale. Torino 28 aprile 2024

