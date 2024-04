Raid israeliani su Rafah: «Almeno 27 morti». Attesa oggi la risposta di Hamas sulla proposta di tregua

È di almeno 27 morti, secondo Al Jazeera, il bilancio dei bombardamenti israeliani notturni su Rafah e Gaza City. Secondo alcuni funzionari sanitari palestinesi, tra le vittime ci sono sei donne e cinque bambini, compreso un neonato di appena cinque giorni. Molte altre persone sono rimaste ferite poi negli attacchi aerei che hanno colpito tre case a Rafah, la città più a Sud dell’enclave palestinese. «Solo gli americani possono fermarli», avvertiva nelle scorse ore Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, a proposito degli attacchi di Israele contro Rafah. Mentre Benjamin Netanyahu ignora il pressing internazionale di chi gli chiede di mettere in pausa la campagna militare su Gaza, in Arabia Saudita è in corso un vertice per tentare di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas.

Il vertice a Riad

Il piano proposto dal governo israeliano, ottenuto grazie alla mediazione di Egitto e Qatar, prevede una pausa nei combattimenti in cambio della liberazione di almeno 33 ostaggi tra donne, minori, anziani e malati. «La proposta è ancora in fase di studio», ha fatto sapere oggi Izzat al-Risheq, funzionario di Hamas. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Riad, in Arabia Saudita, per una serie di incontri e riunioni sulla guerra a Gaza e in generale sulla crisi in Medio Oriente. Presente anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken, che poi proseguirà con un nuovo viaggio nella regione per scongiurare la possibilità di una nuova escalation militare nello scontro fra Israele e Hamas. Tajani, tra le altre cose, condividerà con i ministri arabi ed europei i risultati del vertice del G7 di Capri.

In copertina: Un campo per sfollati a Rafah, nella Striscia di Gaza (EPA/Haitham Imad)

